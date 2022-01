Aftenposten mener: Johnson har brukt opp tabbekvoten

Britene går en vanskelig vår i møte.

Statsminister Boris Johnson kom med en sjelden unnskyldning i det britiske underhuset denne uken. Bakgrunnen var avsløringene om at Johnson deltok på flere fester i fjor. Festene fant sted samtidig som resten av landet var nedstengt.

Statsministeren forklarte seg med at han trodde det var «jobbmøter». Dette ble møtt med hånlig latter i underhuset. Labours leder, Keir Starmer, forlangte at Johnson må gå av. Han er ikke den eneste. Lederen for det konservative partiet i Skottland og flere av Johnsons egne partifeller har også bedt ham om å trekke seg.