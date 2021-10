Aftenposten mener: Grisen smaker best med hale

Regjeringen vil styrke Mattilsynet. Nok en gang kommer det frem at det er god grunn til det.

Alle vil ha god dyrevelferd, men hvor mye skal den koste?

Nå nettopp

I helgen kunne NRK fortelle at Mattilsynet må legge bort mange saker de får varsel om. Prioriteringene er harde. Flere av inspektørene har begynt å lekke ut interne dokumenter med eksempler på dyretragedier de kunne stanset, skriver kanalen.

I saken forteller inspektør Sigrid Heldal at obligatoriske oppgaver tar så mye av arbeidstiden at det blir svært liten tid igjen til saker som handler om dyrevelferd. Hennes kollega Gunleif Oland sier at situasjonen er kritisk for dyrene.