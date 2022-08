Aftenposten mener: Senterpartiet kan ikke tvinge gynekologer til å bo i Kristiansund

23 minutter siden

Det viktigste er at det må være trygt å føde.

Fødeavdelingen i Kristiansund er den eneste i landet som har fått et vedtak fra Stortinget om å holde åpent. Til tross for det har den vært stengt i over et år. Avdelingen har fått 25 millioner kroner for å hente inn fagfolk. Likevel ser det ikke ut til å lykkes.

Den 6. juni i år kom meldingen om at fødeavdelingen endelig skulle åpne igjen. Men kort tid etter kom det kontrabeskjed. På grunn av en sykmelding og en svangerskapspermisjon blant de ansatte kunne avdelingen ikke åpne likevel. Så sårbar er en avdeling med så få mennesker.