Aftenposten mener: Draghis avgang er en ulykke for Italia

Trolig etterfølges han av en høyrepopulist.

Italias avtroppende statsminister Mario Draghi etter sin tale i parlamentet onsdag. Han får en klapp på skulderen av utenriksminister Luigi di Maio, som har hoppet av Femstjernersbevegelsen og dannet nytt parti.

17 minutter siden

På én måte var det opplagt. I lengden kan et land ikke ledes av en teknokrat. Mario Draghi ble utnevnt av Italias president i februar 2021, uten et forutgående valg. Den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken skulle rydde opp i rotet etter to populistiske partier, som ikke klarte å regjere.

Partiløse Draghi sto så i spissen for en regjering der seks partier deltok. Det ble en relativt god periode for Italia. Som Financial Times skrev torsdag, kunne landet nå ha «realisert sitt økonomiske potensial og kommet inn i en fase med jevn vekst.»