Bredt forlik høres flott ut, men løser ikke saken for de eldre

Det er naivt å tro at politikerne kan «skjære gjennom» og løse problemene i eldreomsorgen en gang for alle.

Nei, paneldebatten på TV 2 tirsdag var ikke en reprisesending. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 07:07

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Så er de altså i gang igjen. Politikerne. For det er høst, og det nærmer seg valg. Så nå står de enda en gang i paneldebatter på TV og snakker seg varme om verdighet for pleietrengende eldre.

Velgerne blir så lei av det. Partiene gjentar seg selv. De krever bedre omsorg igjen og igjen, men får ikke saken løst. Politiske reportere griper begjærlig tak i dette bedrøvelige poeng.

Tirsdagskveldens partilederdebatt på TV 2 kom parodien nær, særlig da finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsket det beste «for de gamle som vi er så glade i». Vedum er like glad i de eldre som i hele Norge, så hipp hurra for det.

Kristelig Folkepartis Olaug Bollestad tryglet om at alle partier nå måtte «sette seg ned rundt bordet» og ta tak i problemet sammen. Flere av de andre var også på sporet av et eldreforlik.

For alle er jo enige om målene. De eldre har krav på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Enighet er det også om at det offentlige må ta ansvar. Men penger løser ikke alt. Det trengs flere hender. Det lar seg ikke gjøre å pumpe helsearbeidere opp av Nordsjøen. Også dét er en sannhet som partier flest har sett.

Fremskrittspartiet har fremført sin trylleformel i valgkamp etter valgkamp: Staten må overta ansvaret i eldreomsorgen, for kommunene får det ikke til. Reformen ble utprøvd i noen forsøkskommuner i Solberg-regjeringens tid, uten stor suksess.

Viktige sider ved eldreomsorgen krever rikspolitisk handling. Særlig viktig er det å finne veier til å rekruttere flere fagfolk.

Men så er det et par ting å huske på under ropene etter det brede, politiske forlik: Svært mye er blitt gjort i eldreomsorgen. Pengebruken er kraftig trappet opp. Svært mange familier opplever gode omsorgstjenester. Men med de fortsatt betydelige køene og manglene, og den store veksten i tallet på pleietrengende eldre, er det usannsynlig å tro på det kraftfulle tiltaket som løser problemene en gang for alle.

Eldreomsorgen blir trolig et hovedtema i kommunevalgkamper i mange tiår fremover. En rekke tiltak trengs for å få effektiv drift, gode arbeidsvilkår, lavere sykefravær og mindre bruk av deltid.

Det er ikke uheldig, men bra, at det forblir en oppgave for det lokale selvstyret. Variasjonene fra sted til sted er store. Ulik politikk fra kommune til kommune – for eksempel om konkurranseutsetting av tjenester – kan også gi viktig læring om hva slags organisering som fungerer best.

Så gi det en tanke neste gang du skrur av en paneldebatt på TV: Meningsbrytning er bra. Det er demokrati.