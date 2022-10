Aftenposten mener: SV tar kanskje et steg inn i virkeligheten

20 minutter siden

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil fjerne partiets mål om å melde Norge ut av Nato.

SV kan snu om Nato. Partiet kan bruke samme argumenter for å snu om EØS og EU.

SV er i ferd med å røske opp sine egne røtter. Virkeligheten kan være i ferd med å sige innover partiet.

Et flertall i partiets programkomité vil stryke ønsket om å melde Norge ut av Nato. Det vil være et historisk skritt for SV. Nato-motstanden var sentral da noen brøt ut av Arbeiderpartiet og dannet SVs forløper Sosialistisk Folkeparti i 1961.