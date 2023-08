Fengslingen av Imran Khan er ikke godt nytt for Pakistans demokrati

For sjette gang er en tidligere statsminister fengslet i Pakistan. Et godt tegn for demokratiet er det ikke.

Publisert: 11.08.2023

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. SjefredaktĂžr og politisk redaktĂžr har ansvar for innholdet.

Mandag 14. august feirer Pakistan sin uavhengighetsdag. Det politiske landskapet har vĂŠrt preget av uro helt siden landet ble grunnlagt i 1947 i forbindelse med delingen av India.

Det er lite som tyder pÄ at det vil bli fredelig med det fÞrste.