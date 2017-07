Aftenposten mener: Mosul har falt, men også fremtiden blir vanskelig for Irak

Iraks hær erklærer seier i slaget om Mosul, Iraks nest største by. Riktig nok har «Den islamske staten» fortsatt et slags grep om noen kvartaler i byen, men alt tyder på at situasjonen nå er under kontroll for regjeringsstyrkene.

Dette er en god nyhet for Mosuls hardt rammede befolkning, som nå kan få livene sine tilbake, og for kampen mot ekstremistene i IS. Dersom også IS’ høyborg i Syria, Raqqa, faller, har «staten» ikke lenger noe som ligner en stat.

Nederlaget for de ekstreme jihadistene er ikke bare symbolsk, men også praktisk. Det blir vanskeligere for dem å rekruttere og planlegge fra ørkenen.

Den militære fremgangen er likevel langt fra noen total seier. IS vil forbli aktiv i Irak, Syria og andre land. Faren for terrorangrep vil fortsatt være stor i de fleste deler av verden.

Dessverre er det også sannsynlig at IS’ nederlag i Mosul vil føre til nye problemer for Irak. Krigen har samlet sjiamuslimer og sunnimuslimer, arabere og kurdere i kampen mot en felles fiende. Hvis nå IS er blitt marginalisert, kan de gamle motsetningene blusse opp igjen.

Al-Abadis store utfordring

Kurderne i nord vil ha egen stat. Det sjiamuslimske flertallet er splittet og mange fraksjoner står nærmere Irans enn Iraks ledelse. I tillegg kommer motsetningene mellom sjiaer og sunnier. Omfattende korrupsjon er nok et problem for det fattige og krigsherjede landet.

Iraks regjering, ledet av statsminister Haider al-Abadi, har en svær jobb foran seg. Al-Abadi er sjiamuslim, men moderat og fortsatt relativt respektert. Statsministeren har gjort mye for å involvere Iraks sunnimuslimske minoritet, også i regjeringsposisjoner.

Men særlig effektiv er Al-Abadi ikke. Statsministeren har for eksempel ventet med å utarbeide planer for hvordan Mosul skal gjenreises og styres, noe han har fått kritikk for fra alle kanter. Nå er problemet akutt.

Irak må få mer hjelp

Et annet spørsmål regjeringen raskt må ta tak i, er om den føderale modellen med betydelig selvstyre for kurdere, sunnier og sjiaer skal forsøkes gjenreist. Den falt sammen som følge av krigen mot IS.

Den USA-ledede invasjonen i 2003 og krigen som varte helt til 2011, er en stor del av bakteppet for dagens konflikter. Derfor gir det seg selv at Vesten har et ansvar for å bidra økonomisk og på annen måte også i den forestående fasen. Men landets regjering og andre med makt må ta hovedjobben. Utlendinger kan ikke styre Irak.

