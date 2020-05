Det er neppe en langvarig trend, knapt heller et poeng for den store verden, men i Norge blir det lagt merke til: USAs president, Donald Trump, skryter sterkt av to av våre tidligere statsministre fra Arbeiderpartiet.

Jens Stoltenberg, generalsekretæren i Nato, er Trumps største fan, ifølge gjentatte bekreftelser fra Trump. Stoltenberg lar være å kommentere det, han har som jobb å redde stemningen over Atlanterhavet.