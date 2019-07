Aftenposten mener: Selvbetjente kasser trenger ikke søndagsvern

Norge er et merkelig land. Her er det ikke politisk flertall for søndagsåpne butikker, men heller ikke flertall for et forbud mot søndagsåpne butikker.

Derfor har man havnet i en forunderlig mellomposisjon: Butikker skal være stengt på søndager, med mindre de holder til i små lokaler, med mindre de selger bensin, med mindre de har utsalg på en campingplass eller andre typiske turiststeder, med mindre de selger blomster og planter, med mindre det snart er jul, med mindre de selger tollfrie varer og holder til på en flyplass – har vi glemt noe nå?