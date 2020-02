Aftenposten mener: Regjeringen må snu også de ubehagelige steinene

«Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp.»

Slik lød Anniken Hauglies ord den gang Høyre-politikeren var arbeidsminister og redegjorde i Stortinget for den svært alvorlige og omfattende trygdeskandalen. Flere titall mennesker er kastet urettmessig i fengsel, og langt flere har mistet trygderettigheter de hadde krav på, takket være feiltolkning av trygdeforordningen innen EØS.

Nå er Hauglie gått av uten at det varslede mistillitsforslaget fra SV kom til behandling. Statsminister Erna Solberg (H) har begrunnet utskiftningen av Hauglie med et «behov for å fornye Høyres mannskap i regjeringen».

Det er altså eksplisitt ikke trygdeskandalens alvor som er årsaken til at statsråden fratrer. Dermed fikk den mest omfattende rettsskandalen i moderne norsk historie ikke konsekvenser for den som var konstitusjonelt ansvarlig da skandalen kom for en dag.

Dette kan man tenke sitt om. Men enda viktigere er det at Hauglies ord fra Stortingets talerstol ikke viser seg som tomme ord. Viljen til å snu enkelte steiner har så langt vært meget begrenset fra regjeringshold.

Tirsdag skal Stortinget i plenum stemme over om regjeringen skal tvinges til å utlevere referatet fra møtet mellom Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng fra 25. oktober i fjor, noen dager før saken ble offentliggjort.

Så langt er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité nektet innsyn to ganger. Når regjeringen ikke er villig til å sende over dokumentet til komiteen, har Ap, SV og Sp sett seg nødt til å bruke Grunnlovens bestemmelser om såkalt plenarvedtak.

Både regjeringsadvokaten og statsministeren har tidligere understreket hvor uvanlig dette er. Sistnevnte har attpåtil overdrevet hvor sjelden Stortinget har fattet slike vedtak.

Hyppigheten er uansett ikke et avgjørende argument, all den tid denne adgangen er en lovlig og nødvendig del av Stortingets svært viktige kontrollfunksjon overfor regjeringen. For trygdeskandalen er unik i sin natur. Systemsvikten er så grunnleggende og altomfattende at ingen vil komme til bunns dersom ikke nettopp hele systemet undersøkes.

Med lovtolkning og implementeringspraksis hos forvaltning og embetsverk som sakens kjerne, er det helt nødvendig å bringe på det rene hva som faktisk har skjedd i alle ledd. Det innebærer også å finne ut hvilke vurderinger som har vært gjort på ulike tidspunkter, også i korridorer som vanligvis skjermes for både Stortingets og offentlighetens lys.

At dette krever uvanlige statsrettslige skritt, er på det rene. Men hvis alle steiner virkelig skal snus, må det til.