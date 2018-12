Aftenposten mener: Israels regjering er svekket

Situasjonen i Israel er som den pleier å være: urolig og stabil.

I nord ødelegges tunneler som den libanesiske, sjiamuslimske gruppen Hizbollah trolig hadde tenkt å bruke til angrep på Israel.

I øst har israelske fly vært på bombetokt i Syria. Ifølge Israel skulle angrepene slå ut iranske mål som var viktige for våpenforsyninger til Hizbollah.

I sør er situasjonen rundt den Hamas-styrte Gaza-stripen fortsatt uavklart. Likevel er det et lyspunkt at Israel og Hamas i november inngikk en våpenhvile. Den har brakt en viss stabilitet og også gjort det lettere å bringe forsyninger inn til Gaza.

Samtidig har våpenhvilen svekket statsminister Benjamin Netanyahus stilling, i alle fall på kort sikt. Utenriksminister Avigdor Lieberman og hans nasjonalistiske høyreparti trakk seg fra regjeringen i protest. Nå styrer Netanyahus koalisjon med kun én stemmes overvekt i nasjonalforsamlingen Knesset.

Neste parlamentsvalg skulle ha funnet sted i november, men regjeringen foreslo i julen å fremskynde det til april. Dette ble så vedtatt i Knesset onsdag kveld.

Står støtt blant velgerne

Statsministeren sliter også med straffesaker. Israelsk politi konkluderte i februar med at Netanyahu og hans kone bør tiltales for blant annet korrupsjon for sine relasjoner til telegiganten Bezeq.

Derimot ser hverken regjeringskrisen eller straffeprosessen ut til å svekke Netanyahu i israelske velgeres øyne. Heller ikke den nye nasjonalstatsloven, som kritikerne mener gjør ikke-jøder til annenrangs borgere i Israel, eller nye ulovlige bosetninger på palestinsk jord synes å gjøre det.

Meningsmålingene i dag tyder på at Netanyahus parti, Likud, vil få cirka 30 av Knessets 120 seter, som ved valget i 2015. En ny koalisjon med religiøse og nasjonalistiske partier, som ligner dagens, ser ut til å ville ta Israel videre etter valget i april.

Usikkerhetsmomentet Gantz

Benny Gantz er et usikkerhetsmoment. Den tidligere generalen og hærsjefen har varslet et nytt sentrum-venstre-parti. Selv om dette fortsatt ikke er dannet, viser målinger at det kan ta opptil 16 mandater.

Foreløpig ser Gantz ut til å hente flest stemmer fra Sionistunionen, en allianse mellom Israels før så mektige arbeiderparti, nå ledet av Avi Gabbay, og et liberalt parti, ledet av tidligere utenriksminister Tzipi Livni. Hun var en gang partifelle av Netanyahu.

Også andre nye partier er under opprettelse. Endringene kan skape en dynamikk som truer Netanyahus makt, men selv ikke i Israel er det lenge til april.