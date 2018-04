Aftenposten mener: Jordens bundne treller trenger kamerater i dagligvarebransjen

«Det er kanskje slik i Nord-Korea (Stalin har forsvunnet i Russland), men slik kan vi ikke ha det i Norge i 2018».

Trygve Hegnar unngikk «hitling» med minste mulige margin da han nylig dengte løs på Peter Frølichs forslag til Høyres landsmøte om et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i dagligvarebransjen. Hensikten med forslaget var å legge bedre til rette for nye aktører. I dag får nykommere langt dårligere innkjøpsbetingelser enn de tre mektige aktørene som deler markedet mellom seg: Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

«Det er en voldsom konkurranse», mener Hegnar, «i denne, for forbrukerne fine situasjonen». Der tar Hegnar feil.

Forbrukerrådet slo nettopp fast at situasjonen slett ikke er fin for forbrukerne, men dårlig, og stadig verre. Markedet preges av dominerende produsenter og handelsaktører som er tilfreds med dagens situasjon, og forbrukerne sitter igjen med sot på nesen, for dårlig utvalg og for høye priser, mener Forbrukerrådet. Problemstillingen blir utførlig beskrevet allerede i Matkjedeutvalgets utredning fra 2011, «Mat, makt og avmakt». Så sent som i oktober 2017 publiserte Næringsdepartementet en rapport som viser at det største hinderet for nye aktører er den store forskjellen i innkjøpspriser.

Det er på høy tid at noe gjøres. Og Frølichs forslag om regulering føyer seg slett ikke inn i en kommunistisk tradisjon – også der tar Hegnar feil – men i en konservativ tradisjon.

Det vil alltid være en dragning mot å oppheve det frie markedet ved å etablere monopoler, duopoler og karteller, slik situasjonen nærmest er i dagligvarebransjen nå. Og i gitte situasjoner ikke bare kan, men bør markedet reguleres for å fjerne etableringshindre og styrke konkurransen, for eksempel slik arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) gjorde i Bondevik-regjeringen i 2002, da han forbød bonuspoengordninger for å sørge for at Norwegian skulle ha mulighet til å etablere seg i flymarkedet. Det fungerte og kom forbrukerne til gode i form av økt konkurranse, bedre tilbud og lavere priser. I dag er forbudet fjernet.

Høyres landsmøte endte med å omformulere Frølichs forslag til noe som, til tross for næringsminister Isaksens forsikringer om handlekraft, må sies å være langt mindre handlekraftig: En varslet utredning om ulike potensielle virkemidler.

I Danmark får alle aktører kjøpe varer til samme pris i varegrupper der én leverandør har en svært dominerende stilling. Kanskje bør Høyre invitere seg selv til en studiesirkel hos sine kamerater der.