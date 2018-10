Aftenposten mener: Oppløftende resultat i Makedonia

Søndag stemte makedonske velgere over hvorvidt landet de bor i, skal bytte navn til Nord-Makedonia. Spørsmålet velgerne svarte på, lød slik: «Støtter du medlemskap i EU og NATO ved å akseptere avtalen mellom Makedonia og Hellas?»

Spørsmålsstillingen er blitt kritisert av opposisjonen for å være manipulerende. Opposisjonen krevde derfor tidligere i år at spørsmålet om navneendring skulle formuleres uavhengig av eventuelle utsikter til medlemskap i de to institusjonene.

Men det er ikke til å komme forbi at formålet med navneendringen først og fremst er makedonsk medlemskap i EU og NATO. Hellas har lagt ned veto mot medlemskap for Makedonia siden uavhengigheten fra Jugoslavia i 1991. Hellas har beskyldt Makedonia for å ville stjele en del av den greske historien, og for kanskje også å ville stjele Hellas’ nordligste provins, som også heter Makedonia. Dersom landet bytter navn til «Nord-Makedonia», vil Hellas ikke lenger legge ned veto mot landets medlemskap i unionen og alliansen.

Resultatet av søndagens folkeavstemning ble et rungende ja til navneendring og medlemskap. Av de stemmene som var talt opp mandag ettermiddag, var over 90 prosent ja-stemmer.

Ikke desto mindre fant nei-siden grunn til å feire resultatet. I henhold til makedonsk lov må nemlig minst 50 prosent av landets stemmeberettigede delta for at resultatet av en folkeavstemning skal være bindende. Siste offisielle telling viser at oppmøtet var på 36,9 prosent.

Det er et klart nederlag for statsminister Zoran Zaev, som utvetydig ønsker navneendring og påfølgende medlemskap i EU og NATO for Makedonia. Han truer nå med nyvalg dersom nasjonalforsamlingen avviser navneavtalen med Hellas, til tross for at den lave valgdeltagelsen ved søndagens folkeavstemning gjør resultatet ikke-bindende.

«Min personlige oppfordring til alle medlemmer av parlamentet er å sette nasjonens interesse, borgernes interesse og strategisk interesse over politikk og partienes interesse. Nasjonens interesser kommer før og over alt. Spørsmålet er større enn noen av oss og våre politiske partier», sa Zaev på pressekonferansen etter at valgresultatet var kjent.

Selv om valgdeltagelsen var lav og således ikke gir et entydig bilde av folkemeningen, er resultatet oppløftende. At det er stemning i Makedonia for å knytte seg nærmere Europa og NATO – snarere enn i retning av nasjonalismen som råder i Russland og deler av Europa – vitner også om en befolkning som verdsetter rettsstaten og internasjonalt samarbeid.