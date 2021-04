Aftenposten mener: Studentene må tilbake på lesesalen

Over halvparten av studentene har vært ensomme under pandemien.

Bare én av fem studenter sier at de har hatt et egnet sted å jobbe med studiene når campus har vært stengt. Foto: Frank May / picture alliance

I dag 05:30

Skoleåret 2020/2021 har vært krevende for mange, ikke minst barn og unge. Blant de mange læringspunktene fra pandemien er et av de viktigste at undervisning i størst mulig grad må skje på skolen. Digital undervisning er ikke et fullgodt alternativ.

I helgen kunngjorde kunnskapsminister Guri Melby (V) at regjeringen setter av 250 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett for å tette kunnskapshull blant barn og unge. Pengene skal gå til konkrete undervisningstilbud som ettermiddagsskole, intensivkurs og ekstrahjelp på skolen, melder NRK.