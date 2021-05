Aftenposten mener: Norge trenger politikk for den siste olje

Norge må tjene penger på olje og gass, ikke subsidiere den.

Olje- og energiminister Tina Bru har fått nye analyser fra IEA på bordet. Foto: Stein J. Bjørge

I en ny rapport kommer et uvant budskap fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Byrået har tidligere sagt ved flere anledninger at verden vil trenger hver dråpe norsk olje. Nå er konklusjonen fra IEA at verden kan slutte å lete etter mer gass, olje og kull.

Det betyr ikke at IEA plutselig har tatt klimaproblemet innover seg. Forskjellen handler om at premissene i den nye rapporten er annerledes. I tidligere analyser har IEA lagt vekt på målet om å holde økningen i temperaturen på godt under 2 grader. Den nye rapporten er en grundig analyse av hva som skal til hvis temperaturøkningen skal stanses på 1,5 grader, altså det mest ambisiøse målet i Parisavtalen fra 2015.