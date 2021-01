Aftenposten mener: Norge må oppnå noe i Sikkerhetsrådet

To år ved maktens bord.

I to år vil Norge sitte ved bordet her i Sikkerhetsrådssalen i FN-bygget på Manhattan. Bildet er fra 2013 da salen ble gjenåpnet etter oppussing. Kyrre Lien / NTB

Nå nettopp

Fra 1. januar er Norge medlem av FNs sikkerhetsråd. De to neste årene vil gi gode muligheter til å påvirke globale prosesser og ivareta norske interesser.

For en stor del går dette ut på ett. Viktigst nå er å sikre at FN forblir senteret for en multilateral verdensorden, altså et system der problemer løses i samarbeid mellom flere enn to land. Det sikrer en relativt stabil verden.