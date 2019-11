Aftenposten mener: På tide at Netanyahu blir tiltalt

Denne uken ble det klart at Israels statsminister Benjamin Netanyahu blir tiltalt for korrupsjon.

Den 70 år gamle politikeren er Israels lengstsittende statsminister. I sommer gikk han forbi landsfaderen David Ben-Gurion i ansiennitet.

Netanyahu, på folkemunne kjent som «Bibi», har klart å holde på makten i et stadig mer polarisert Israel.

Spør man Netanyahus tilhengere om hva slags ettermæle han vil etterlate seg, er svaret at han har klart å holde Israel trygt og sterkt. Landet har klart å bevare sin jødiske identitet, til tross for både indre og ytre utfordringer.

Spør man kritikerne, vil de si at han har gjort håpet om fred med palestinerne til noe nær en umulighet. Og nå, kan det hende, vil korrupsjonskultur bli en del av arven også.

Netanyahu kaller tiltalen et kuppforsøk. Han hevder at tiltalen har til hensikt å kaste høyresiden ut av regjeringskontorene.

I den 63 sider lange tiltalen er statsministeren og ektefellen Sarah blant annet anklaget for å ha tatt imot luksusgaver fra milliardærvenner i bytte mot politiske tjenester, og for å ha betalt medieeiere for positiv nyhetsdekning.

Etterforskningen har foregått i flere år. Når det nå endelig foreligger en tiltale, kan det bety slutten på Netanyahus politiske liv.

Tiltalen kommer i en svært turbulent politisk periode i Israel. Dagen før tiltalen ble det klart at Israels president Reuven Rivlin måtte be parlamentet om å finne en ny statsminister for å unngå enda et valg.

Etter at Netanyahu i forrige måned ikke klarte å danne en ny, styringsdyktig koalisjonsregjering, måtte motstanderen Benny Gantz ta over stafettpinnen. Onsdag ble det klart at heller ikke han har klart å danne en ny regjeringskoalisjon innen tidsfristen.

Hadde Netanyahu lyktes, ville han trolig ha brukt posisjonen til å sørge for å innføre en lov som ga statsministre immunitet. Slik sett kommer korrupsjonstiltalen på verst tenkelige tidspunkt for ham.

For utenforstående kan man heller si at tiltalen kommer i ellevte time. Det er på høy tid at de mange korrupsjonsmistankene som har heftet ved statsministeren i årevis, får en avklaring i retten.

Blir Netanyahu dømt, blir det en trist utgang på et langt politisk liv. På den positive siden kan det skape et nytt og etterlengtet handlingsrom for en fredsprosess med palestinerne.