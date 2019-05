Aftenposten mener: God sykehjemsmat er helsebringende valgflesk

Les og lær, politikere, her kommer skoleeksempelet på en strategisk lekkasje:

Dag 1: Siv Jensen spiser torsk med eggesmør med de eldre på Fagerborghjemmet og røper for den fremmøtte VG-journalisten at revidert statsbudsjett, som legges frem 14. mai, inneholder et viktig gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk: Sykehjem i hele landet som vil bygge eget kjøkken, vil i fremtiden få halve regningen dekket av staten, i tillegg til momskompensasjon.

Dag 2: Sylvi Listhaug blir oppnevnt til eldreminister og kan vise til gårsdagens rykende ferske gjennomslag for partiets politikk på området. Og hun lot ikke muligheten gå fra seg under nøkkeloverrekkelsen: «Mange steder er maten uappetittlig, smaker lite og ser forferdelig ut. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må få matlukten tilbake i sykehjemmene.» Noen timer senere åpner Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen.

Hverken timingen eller kommunikasjonsstrategien kunne vært bedre.

Listhaug kan imidlertid med rette skryte av å ha engasjert seg i denne saken over tid, blant annet i prosjektet Gylne måltidsøyeblikk, som har som mål å gi landets eldre bedre mat og matopplevelser. Som landbruks- og matminister tok hun også initiativet til prosjektet Omsorg gjennom mat og måltider.

Og mat har vist seg å være helsebringende valgflesk.

Rundt 30 prosent av eldre ved norske sykehjem er feilernært eller underernært og er dermed i risikosonen for sykdommer og redusert livskvalitet. Maten de spiser, blir vanligvis levert vakuumpakket fra sentrale produksjonsbedrifter og varmes opp av det samme personalet som gjør alt annet på sykehjemmet.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med næringsinnholdet i denne maten. Men den ville fungert dårlig på Instagram, om en kan si det slik.

Eldre er som andre, de har ulik bakgrunn og ulike preferanser. Er de så heldige å få plass ved et sykehjem med eget kjøkken, vil de oppleve lukten av kraftbein og stekeskorpe i korridorene og kokker som skramler med gryter og tar hensyn til de gamles ønsker og behov. Erfaringene viser at det skaper trivsel og fellesskap, og at beboerne får økt matlyst og glede over fellesskapet som oppstår rundt måltidet. Det kan i sin tur bety bedre fysisk og psykisk helse på slutten av livet.

Nøyaktig hvordan støtteordningen vil se ut, vil vise seg når revidert statsbudsjett legges frem 14. mai. Deretter må kommunene bestemme seg for om de vil benytte seg av tilbudet.

Det siste er det bare å krysse fingrene for at de gjør. De gamle trenger ikke så mye, men de trenger det veldig.