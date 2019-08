Aftenposten mener: Det er lov å ville legalisere hasj

Man trenger ikke være særlig konservativt anlagt for å reagere med en viss skepsis på Unge Venstres skolevalgkampmateriale. Ungdomspartiet har trykket opp pins, klistremerker og plakater med påskriften «Legalize it», med tegning av en hånd som holder en sigarett med marihuana eller hasj.

Skoler rundt om i landet arbeider målrettet mot ungdommers holdning til rusmidler, og regjeringen iverksatte så sent som i 2016 en nasjonal kampanje for å forebygge bruk av narkotika på norske skoler. Over 20 prosent av guttene som går i tredje klasse på videregående skole, har prøvd hasj eller marihuana. Tilsvarende tall for jenter er 14 prosent.