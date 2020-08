Aftenposten mener: Nei, det trengs ikke påbud om munnbind

Mandag morgen trådte myndighetenes anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransport i kraft. Anbefalingen gjelder når det ikke er mulig å holde avstand på én meter. Jan Tomas Espedal

Meteren er viktigst, munnbind er dyrt.

Fra mandag morgen anbefalte myndighetene bruk av munnbind på kollektivtransport i og til Oslo pluss i Indre Østfold. Anbefalingen gjelder i rushtiden når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Rapportene tyder på at det gikk helt fint. En del brukte munnbind. Men enda viktigere er at trykket på busser og T-baner var lavere enn vanlig. Det kan bety at folk har tatt oppfordringen fra helsemyndighetene om å bruke hjemmekontor, reise utenom de mest hektiske tidene eller sykle og gå i stedet for å ta kollektivtransport.

Med tanke på smittespredning er det mye viktigere enn munnbind. I forbindelse med anbefalingen som kom sist fredag, la Folkehelseinstituttet frem tall for effekten av å holde en meters avstand. Det reduserer smittefaren med 80 prosent. Munnbind reduserer smittefaren med 40 prosent. Med andre ord: Meteren er viktigst.

Dagsavisen spør på lederplass hvorfor anbefalingen ikke også gjelder andre byer, som Trondheim, Bergen og Tromsø. Avisen viser til Danmark, som har innført påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten i hele landet. «Det er et forståelig og greit påbud», mener Dagsavisen.

Nei, det ville hverken vært forståelig eller greit. For det første er det smittesituasjonen som må ligge til grunn. For det andre er danskene 137 innbyggere per kvadratkilometer, mens det i Norge er 15 innbyggere per kvadratkilometer. Et påbud om bruk av munnbind på halvtomme og enda tommere busser rundt om i det ganske land ville være fullstendig meningsløst med tanke på både bryderi og kostnader. Påbud i seg selv er for kantete og inngripende.

Folkehelseinstituttet viser i sin vurdering til at effekten av munnbind avhenger i stor grad av hvor mye smitte det er i samfunnet. Norge er heldigvis i en situasjon med lite smitte. Anbefalingene myndighetene gir, må være tilpasset det. Hvis ikke undergraves respekten for dem.

Anbefalingen om bruk av munnbind på fulle busser, tog, trikker og T-baner i og til og fra Oslo pluss i Indre Østfold er tilpasset smittesituasjonen. Det er også bra at det i første omgang er gitt i en såpass kort periode som to uker. En slik anbefaling bør ikke opprettholdes lenger enn nødvendig.

Alle kan bidra til det ved å huske på hvor lang en meter er.