Regjeringen har en visjon om at ingen skal omkomme i småbåtulykker, men rører ikke promillegrensen, kunne nyhetsbyrået NTB melde denne uken.

At regjeringen har en nullvisjon for dødsulykker med småbåter, på samme måte som for ferdsel på vei, er selvsagt. Noe mer overraskende er det at promillegrensen blir stående – særlig nå som KrF er kommet med i regjeringskabalen.