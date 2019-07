Aftenposten mener: Jødesvin-sketsjen var smakløs

Debatten har gått heftig for seg etter at NRK Satiriks publiserte en video der en mann spiller Scrabble mot en jødisk mann. Den jødiske mannen maser med hoverende mine om at motstanderen må legge ned neste ord, men han blir sittende og nøle. Hvorfor? Jo, fordi bokstavene han har liggende på brettet, danner ordet «jødesvin».

«Det var da fælt som du skulle gruble, da. Det er jo bare et spill!» sier den jødiske mannen, som for øvrig bærer det religiøse hodeplagget kippa og har krøller ved ørene. «Nei, vi er nok på ulike nivåer, sånn rent mentalt», konkluderer jøden fornøyd.