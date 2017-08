Aftenposten mener: Sykelønnen kan ikke fredes

Mandag satt to ledende politikere i Norges to største partier, Hadia Tajik (Ap) og Anniken Hauglie (H), på et frokostmøte hos Civita og konkurrerte om å garantere for å ikke endre en velferdsordning. Det skjer i en tid der landet står foran gjennomgripende omstillinger, som knapt noen aner rekkevidden av. Det er lett å skjønne hvorfor det skjer, men det betyr ikke at det er riktig. Tvert imot.

LO kjører en kampanje på Facebook, der partiet beskylder Høyre for egentlig å ville stramme inn på sykelønnsordningen i kommende stortingsperiode. Høyre har en programformulering om at ordningen skal evalueres, noe LO mener er ensbetydende med at ordningen skal endres. Høyre føler seg urettferdig behandlet, og det er forståelig. Men spørsmålet er hvorfor ordningen skal evalueres hvis det er uaktuelt å endre på den.

Det beste hadde vært om LO har rett. Det er åpenbart fornuftig – nok en gang – å vurdere hvordan dagens ordning fungerer. Det er like fornuftig å åpne for at sykelønnsordningen endres hvis det kan påvirke verdens høyeste sykefravær positivt, eller hvis det kan frigjøre midler som kan brukes til andre tiltak som kan få ned fraværet, eller til tiltak som styrker sykelønnsordningen for dem som er dårlig dekket i dag. Garantier bør forbeholdes særlig sårbare grupper, ikke en generell ordning.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sykelønnsordningen har vært moden for revisjon i mange år. Vi har tatt oss råd til å beholde den på tross av kunnskap om dens svakheter fordi vi har kunnet. Men hvis Perspektivmeldingen skal legges til grunn for beslutninger som får betydning for fremtiden, er det uansvarlig å garantere at akkurat denne ordningen skal forbli uten egenandel. Resultatet er at andre ordninger får urimelige økninger av egenandelene, at andre skatter må økes, eller at gode velferdstiltak ikke kan iverksettes.

Å utfordre ordningen er knyttet til mye bråk og stempling. Venstre har fått merke det. Arbeiderpartiet brant seg under Stoltenbergs første regjering. Men svaret er ikke å garantere for ordningen for å kjøpe seg ro og fred, og i hvert fall ikke å skryte av det. For partier som i alle andre sammenhenger hevder å argumentere kunnskapsbasert – som både Høyre og Arbeiderpartiet gjør – er denne garantidiskusjonen pinlig. De bør snarere ta belastningen med å si tydelig fra om at velferdsordninger kan endres hvis situasjonen tilsier det.

For tiden ligger det på et parti som Venstre og ungdomspartiene å påpeke at keiseren mangler klær. Men de store kan ikke snakke om seg selv som ansvarlige uten en flau smak i munnen hvis de fortsetter med denne absurde garantidiskusjonen.