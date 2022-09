Aftenposten mener: Flomkatastrofen i Pakistan er en lærdom

12. sep. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Koblingen til klimaendringene er tydelig.

Flomkatastrofen i Pakistan har lagt en tredjedel av landet under vann. Den utgjør en formidabel humanitær krise. Situasjonen er desperat for millioner av mennesker, særlig i regionen Sindh. 1400 er bekreftet døde.

FNs generalsekretær, António Guterres, er nå i Pakistan for å få oversikt over situasjonen. Han appellerer til verden om å komme sammen for å diskutere hvordan hjelpen best kan gis.