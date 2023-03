Fetere biler var ikke målet

14.03.2023 06:32

Større biler gjør det trangere i parkeringshusene.

Den norske velstanden får ikke plass på en vanlig parkeringsplass lenger.

Det er skjedd noe i den norske bilparken.

Viktigst er at den er i ferd med å kvitte seg med et utslippsproblem. I 2022 var nesten åtte av ti nye personbiler en elbil. Det er et resultat av en vellykket politikk for å subsidiere elbiler. Elbilene har sluppet moms, de har kjørt gratis forbi bomstasjoner, de har hatt gunstig parkering.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn