Lærerstillinger bør lyses ut flere ganger

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil lovfeste kompetansekrav til lærerstillinger. Vis mer

Det er bra å stille kompetansekrav for å bli ansatt som lærer. Men det hjelper ikke hvis det ikke er noen kompetente i søkerbunken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet kunngjorde denne uken at hun vil lovfeste et krav om lærerutdannelse for å bli ansatt som lærer i skolen.

Kravet skal ikke ha tilbakevirkende kraft.