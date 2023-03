Olaf Scholz sliter i Tyskland

Nå opplever også De grønne nedgang.

26.03.2023 17:55

Meningsmålinger viser at det ikke går så bra med kansler Olaf Scholz og hans regjering i Berlin.

To av koalisjonspartiene har slitt lenge. Sosialdemokratene (SPD) ligger langt under nivået fra valget høsten 2021. Kanslerpartiet måles til mellom 18 og 21,5 prosent, mens det fikk 25,4 prosent i valget.

Fridemokratene (FDP) fikk 11,5 prosent av stemmene i 2021. Nå har det liberale partiet sklidd ned mot det halve, mellom 5 og 7,5 prosent.

Inntil for ikke så lenge siden fremsto derimot De grønne som koalisjonens stjerne. Partiet hadde i fjor målinger opp mot 25 prosent. Nå måles det til mellom 15 og 18.

I valget i 2021 fikk De grønne 14,8 prosent. Slik sett er det fortsatt for tidlig å snakke om krise. Men innad oppfattes situasjonen som vanskelig.

Nyhetsmagasinet Der Spiegel melder at visekansler Robert Habeck, en av partiets frontfigurer, hadde en utblåsning på et internt møte denne uken. Habeck var lei av at De grønne ikke får gjennomslag for sine kjernesaker i regjeringen.

På møtet blant partiets medlemmer av Forbundsdagen krevde Habeck at partiet skulle bli tøffere, vise seg mindre kompromissvillig.

Uroen gjelder særlig De grønnes høyt prioriterte krev om forbud mot salg av nye olje- og gassfyringsanlegg fra 2024. Partiet anser dette for å være nødvendig klimapolitikk.

Ikke alle er enige. Den konservative opposisjonen har igjen klart å fremstille De grønne som et kaldt forbudsparti. Et parti som i dette tilfellet mangler forståelse for vanlige folk som ikke har råd til til den store endringen det kan være å få ny energikilde. Også konservative aviser, særlig store Bild Zeitung, har kjørt hardt.

Dermed har koalisjonspartnerne SPD og FDP vegret seg for å la De grønne få viljen sin.

Situasjonen er ganske vanlig i koalisjonsregjeringer som også må ta hensyn til opinionen. Men den føyer seg inn i et bilde av Scholz-regjeringen som splittet og ubesluttsom. Regjeringens nøling i Ukraina-politikken har vakt særlig oppmerksomhet.

Den konservative blokken CDU/CSU har styrket seg under sin nye leder, Friedrich Merz. Den har nå 28–31 prosents oppslutning.

Også Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy har vokst. Det ligger rundt 15 prosent. Tyske medier gjør et poeng av at AfD på enkeltmålinger er like stort som De grønne.

Fortsatt er det ganske lenge til valget, som normalt skal holdes høsten 2025. Men det er på høy tid for Scholz å få fasong på sitt politiske prosjekt.