Aftenposten mener: Kollektivprisene bør ikke øke

Gjennom Oslopakke 3 blir det investert svært mange milliarder i samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus de kommende årene. Over 70 prosent bevilges kollektivtiltak.

Ettersom bompenger er hovedfinansieringskilde for pakken, er ordningen i praksis en ganske kraftig overføring fra bilister til kollektivreisende.

I en slik kontekst kan det synes rettferdig å hente noe mer penger også fra de kollektivreisende ved å øke billettprisene.

Det var grunnen til at Oslo og Akershus i fjor ble enige om å hente inn 150 millioner i året i økte billettinntekter, til bruk blant annet for å bygge Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen.

Foruten mer penger å rutte med var tanken også at det nå er så mye dyrere å kjøre bil gjennom bomringen at billettprisene fortsatt vil være lave sammenholdt med bomprisene. Folk ville derfor ikke slutte å kjøre kollektivt av den grunn.

Ideen er logisk, men det er likevel ikke gitt at resultatet blir fornuftig.

At det blir dyrere å kjøre bil samtidig som kollektivprisene øker, er egnet til å skape misnøye. Et mantra i miljøpolitikken er å kombinere pisk og gulrot, mens det i dette tilfellet snarere vil være snakk om én kraftig pisk og én litt mer dvask en.

I tillegg er 150 millioner såpass lite i det store Oslopakke 3-regnestykket at det ikke monner noe særlig. Summen tilsvarer i overkant av 90 meter ny E18 vestover og utgjør 3,2 prosent av årlig investeringsbehov.

Det finnes andre muligheter for å få inn disse pengene, hvis det ikke kan løses gjennom strammere kostnadskontroll. Blant annet går Ruter svært bra økonomisk og styrer mot solid overskudd for andre år på rad.

Et annet sted å ta pengene fra, er over de ordinære budsjettene fra eierne, slik Oslo-byrådet foreslo i sitt budsjett for 2018.

Ettersom både Ruter og Oslopakke 3 styres av Oslo og Akershus i fellesskap, bør Akershus fylkeskommune også være med på laget. Her har ikke entusiasmen vært like sterk, og denne uken varslet partene at de er kommet frem til et kompromiss: De planlagte økningene i billettprisene blir halvert.

Det er bedre enn opprinnelig planlagt, og det blir opptil Ruter å fordele prisøkningen på en minst mulig smertefull måte. Sannsynligvis vil månedskort skjermes i stor grad, og dermed vil det bli enda dyrere med enkeltbilletter.

Det beste ville imidlertid være helt å unngå økninger i kollektivprisene utover inflasjonsjusteringer. Fortsatt lave priser i Oslo og Akershus er viktig for oppslutningen om kollektivtrafikken.