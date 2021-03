Aftenposten mener: Verden svikter Jemen

Storbritannia kutter bistanden på verst tenkelig tidspunkt.

Mandag denne uken ble det avholdt giverlandskonferanse for Jemen. Målet for innsamlingen var 33 milliarder kroner. Resultatet ble at landene lovet å gi i underkant av 15 milliarder, forteller nyhetsbyrået NTB.

Den sviktende bistanden er dypt tragisk for de 16 millioner menneskene som lever på randen av katastrofe i Jemen – over halvparten av befolkningen. Nesten 50.000 jemenitter er allerede rammet av sult.