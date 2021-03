Aftenposten mener: Flere barn er ikke nok

Det er vel så viktig å få flere til å jobbe heltid.

Aldri er det blitt født færre barn i Norge. Foto: Frank May

I forrige uke kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nedslående tall: I fjor ble det født bare 53.000 barn her i Norge. Det er 1500 færre enn året før og 8800 færre enn i 2009. Aldri har landet hatt lavere fruktbarhet. I gjennomsnitt får norske kvinner nå 1,48 barn.

Det er en kjent sak at de lave fødselstallene kommer til å by på problemer for statens inntekter. Når stadig færre yrkesaktive skal finansiere stadig flere som står utenfor arbeidslivet, blir det vanskelig å få regnestykket til å gå opp. Statsminister Erna Solberg (H) har flere ganger – for eksempel i sin nyttårstale i 2019 – påpekt hvor høy verdi det har for samfunnet at noen velger å få flere barn enn to.