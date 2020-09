Aftenposten mener: Selvsagt bør Venstre si ja til EU

Klima og liberale verdier taler for mer europeisk samarbeid.

Det er et visst historisk sus over Venstres landsmøte denne helgen. Suset går riktignok i lav høyde siden partiets oppslutning ligger stabilt under sperregrensen. Men landet kan få et nytt ja til EU-parti.

Det er ikke for mange slike. Høyre er egentlig det eneste. Fremskrittspartiet har kastet seg på euroskepsisen og lefler tidvis med EØS-motstand. Arbeiderpartiet har skjøvet hele saken ut i en uviss fremtid.