Aftenposten mener: Godt å ha USA tilbake på laget i klimakampen

Det bør glede alle å se John Kerry besøke Shanghai.

USAs klimautsending John Kerry besøker Kina blant annet for å snakke om klimasamarbeid. Foto: Michel Euler, AP/NTB

Nå nettopp

Det er sjelden at et enkelt offisielt besøk til utlandet gjør så mye fra eller til. Men noen ganger kan det føre til store endringer. Da den amerikanske presidenten Richard Nixon (R) besøkte Kina i 1972, ble det starten på diplomatiske forbindelser mellom de to landene.

Når USAs klimautsending John Kerry (D) nå besøker Shanghai og har møter med representanter for kinesiske myndigheter, kan det godt være begynnelsen på noe minst like avgjørende.