Aftenposten mener: Positive takter fra Trump

Har Donald Trump omsider forstått hva som kreves av en president? Etter tilsynelatende målrettet innsats i åtte måneder for å fordype USAs sterke motsetninger har Trump de siste par ukene vist nye takter.

Presidenten viste empati da delstatene ved sørkysten ble rammet av ekstremvær og bidro selv i redningsarbeidet. Han trosset utbredt skepsis i eget parti og inngikk avtale med demokratene for å øke budsjettene til den føderale nødetaten FEMA.

For å få dette til måtte det såkalte gjeldstaket heves, noe republikanerne lenge har sagt nei til.

Etter at han først opphevet et program som sikret barn av ulovlige immigranter opphold i USA (DACA), er presidenten nå i en prosess med demokratene som kan redde situasjonen for de 800.000 som i dag er omfattet. Hvordan den nye ordningen vil se ut, gjenstår å se.

Demokratenes ledere i henholdsvis Senatet og Representantenes hus, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, sier de også vil samarbeide med presidenten om å øke sikkerheten ved USAs grense mot Mexico.

De to sakene ser ut til å bli koblet til hverandre, i en slags hestehandel. Ifølge demokratene er det ikke snakk om å bygge en «mur» mot Mexico, slik presidenten har lovet.

Møter med demokrater

Det kommer også signaler fra Det hvite hus om at presidenten vil samarbeide med demokratene om skattereform. «De rike vil ikke tjene på denne reformen i det hele tatt,» lover Trump nå.

Internasjonalt er det også endringer å se: Trumps administrasjon vant en viktig diplomatisk seier da FNs sikkerhetsråd nylig vedtok å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea. Veien dit gikk via et kompromiss med Kina og Russland.

De nye tonene kan delvis knyttes til en serie møter mellom presidenten og sentrale demokratiske politikere. Schumer og Pelosi har for eksempel vært i Det hvite hus på middagsbesøk.

Slikt skjer på Trumps initiativ, og man kan lure på hva årsaken er til den nye kursen.

Av god vilje eller nød?

En mulighet er altså at presidenten omsider har forstått at han må ha hele USAs beste for øye, søke løsning fremfor å skjerpe konflikter. Sjefrådgiver Steve Bannons exit fra Det hvite hus kan i så fall være en faktor.

En annen mulighet er at presidenten handler av nød: Meningsmålingene tyder ikke på at han kan vinne gjenvalg i 2020. Demokratene har begynt å vinne suppleringsvalg på delstatsnivå, også ved å ta seter fra republikanerne.

Trump har hele tiden sagt at han vil inngå avtaler på tvers av det politiske skillet. Når han nå viser vilje til å gjøre det i praksis, vil de fleste amerikanere puste lettet ut. Spørsmålet er om endringen er varig.