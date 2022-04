Aftenposten mener: Fremskrittspartiet er ikke som andre partier

Nå nettopp

Terje Søviknes under åpningen av Ivar Aasen-feltet i 2017.

Lakselobbyen har fått seg et nyttig verktøy: Fremskrittspartiets nestleder.

Vernehjelmen Terje Søviknes lot seg avbilde med som olje- og energiminister, er lagt på hyllen. I stedet har han fått seg lobbyisthatt. Men han er fremdeles nestleder i Fremskrittspartiet.

Klassekampen melder at Søviknes er konsulent for Eide Fjordbruk. En del av jobben har vært å påvirke Fremskrittspartiet og andre partier i laksepolitikken. Søviknes har vært åpen om sin dobbeltrolle. Like fullt er reaksjonene kraftige etter at Klassekampen skrev om saken.