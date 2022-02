Aftenposten mener: Putin kan bekjempes

Nå nettopp

Ukrainere ser på skadene etter et russisk rakettangrep i Kyiv fredag.

Russlands president tar en enorm sjanse.

I skrivende stund har russiske styrker tatt seg frem til Ukrainas hovedstad, Kyiv. Fredag morgen gikk det ut oppfordringer til byens innbyggere om å lage molotovcocktails. Myndighetene deler ut automatvåpen til sivile. Det er helt uvirkelige meldinger fra en moderne, europeisk hovedstad.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, avviste fredag at landet hadde planer om noen okkupasjon av Ukraina. Nå vet alle at russiske forsikringer er null verdt i denne krigen. Det virker likevel mest sannsynlig at russerne ønsker en marionettregjering i Ukraina heller enn å annektere landet.