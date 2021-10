Aftenposten mener: Slett ikke et stramt budsjett

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem statsbudsjettet i Stortinget.

Bruken av oljepenger strammes inn. Men ikke nok.

Tirsdag morgen kom de første tallene fra statsbudsjettet for 2022. Finansdepartementet påpeker i en pressemelding at gjenåpningen av samfunnet har gitt høy fart i norsk økonomi.

Når økonomien går godt, er det naturlig å skru ned bruken av oljepenger. Arbeidsledigheten er lav, og enda lavere skal den bli. Store deler av næringslivet forventer høy vekst i tiden som kommer. Flere bedrifter sliter med å få tak i nok folk.

Derfor kuttes det betydelig i bruken av oljepenger. Hele 84 milliarder færre oljekroner skal smøre budsjettet i året som kommer. Det er fornuftig. Men det burde vært kuttet enda mer.

I budsjettet legges det opp til å bruke 322,4 milliarder kroner fra Oljefondet. Det tilsvarer 2,6 prosent av fondets størrelse ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i budsjettet for i år.

Summen er altså godt innenfor handlingsregelen på 3 prosent. Men sentralbanksjef Øystein Olsen har flere ganger advart om at 3 prosent er for høyt. Forventet realavkastning ligger nærmere 2 prosent enn 3, mener han.

Handlingsregelen skal sørge for at Oljefondet også er der for generasjonene som kommer, ikke bare dem som er her nå. Derfor skal staten ikke kunne bruke mer enn fondets realavkastning. Skal handlingsregelen ligge på 3 prosent, må fondets avkastning gjøre det samme. Bruker man mer enn avkastningen, spiser man av fondet på bekostning av fremtidens generasjoner.

Koronakrisen var det tredje sjokket i norsk økonomi på få år. For hver krise har bruken av oljepenger økt. For 20 år siden kom hver tyvende krone i statsbudsjettet fra Oljefondet. I 2019 var det hver sjette krone. Og som finansminister Jan Tore Sanner (H) påpekte i finanstalen: «Neste år kommer 1 av 5 kroner på statsbudsjettet fra fondet.»

Problemet er ikke at staten bruker mer oljepenger under en krise. Det er nødvendig å stimulere økonomien i en krisetid. Problemet er snarere at det ikke strammes inn nok etterpå. Budsjettet som nå er lagt frem, er et godt eksempel.

Det ser stramt ut om man sammenligner med krisebudsjettet fra året som har vært. Men hvis man heller sammenligner med tiden før krisen slo inn, har oljepengebruken økt med 75 milliarder. Det er på ingen måte stramt. Det burde vært strammere.