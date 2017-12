Aftenposten mener: Digitaliseringen av læremidlene er feilslått

Norsk digital læringsarena (NDLA) har måttet tåle kritikk helt siden alle fylkeskommunene bortsett fra Oslo slo pjaltene sammen for ti år siden for å lage gratis digitalt undervisningsmateriell til elever og lærere i videregående skole. Denne ordningen har så langt kostet mer enn en halv milliard kroner.

Den siste tiden har kritikken mot NDLA tiltatt i styrke, etter en serie NRK-saker som har avslørt en i norsk sammenheng oppsiktsvekkende sammenblanding av roller.

155 millioner kroner har gått til konsulentselskapet Cerpus. Eierne og lederne av Cerpus har ridd to hester samtidig, og sitter også i sentrale posisjoner i NDLA. Deloitte gransket NDLA på oppdrag for Hordaland fylkeskommune, og kom frem til at forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven alle er brutt.

Daglig leder i NDLA tok sin hatt og gikk i november da ha opplevde at han ikke lenger hadde styrets tillit. Tone Tellevik Dahl (Ap), kunnskapsbyråd i Oslo, har oppfordret alle andre fylkeskommuner til å trekke seg fra samarbeidet. Også lederen av Stortingets utdanningskomité, Roy Steffensen (Frp) har kommet med en tilsvarende oppfordring. Rogaland har fulgt oppfordringen, i forrige uke varslet de at utbetalingene til NDLA stanses.

Det er prisverdig at ulovligheter får konsekvenser. Men det er flere grunner til å krysse fingrene for at dette blir siste spiker i kisten for NDLA.

Utdanningsforbundet har vært kritisk til NDLA helt fra begynnelsen, på grunn av en velbegrunnet frykt for at det skulle utvikle seg til det det jo er blitt, et slags monopol som hindrer lærerne i selv å velge læremidler. Et annet problem ved å la være å kjøpe inn læremidler i markedet, er at det hemmer konkurranse og innovasjon.

Etter at NDLA ble opprettet for ti år siden har Norge fått et solid miljø for undervisningsteknologi. På grunn av NDLA har bedriftene på dette området ikke et marked i Norge. For forlagsbransjen er det selvsagt også en stor utfordring at utvikling av læremidler blir en fylkeskommunal oppgave.

Danmark har valgt en mer elegant løsning. Når skolene og kommunene kjøper digitale læremidler i markedet, får de tilbake 50 prosent av prisen av staten. Det gir konkurranse og innovasjon, den pedagogiske makten overlates til dem som skal undervise, og de digitale læremidlenes popularitet øker. I Danmark er andelen digitale læremidler nå rundt 60 prosent.

Etter et ti år langt, mislykket eksperiment er det på tide at flere fylkeskommuner følger Rogalands eksempel og skroter hele NDLA.