Aftenposten mener: Ja til våpenembargo mot Sør-Sudan

Denne uken uttalte USAs FN-ambassadør Nikki Hailey at Sør-Sudans president Salva Kiir er en «uegnet partner» i jakten på fred. Trump-administrasjonen vil derfor gi opp å forhandle med ham.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at Kiir ikke opprettholdt våpenhvileavtalen fra 24. desember. Kun få timer etter at avtalen trådte i kraft, dukket anklagene opp om at regjeringsstyrker skulle ha gått til voldelige angrep mot opposisjonen. Annen juledag ble det rapportert at det var sammenstøt i Kajo Keji sør i landet og utenfor byen Torit lenger nordøst.

Få dager etter kom det meldinger om at opposisjonens guvernør Marko Lokidor Lochapio i Kapoeta sørøst i landet hadde blitt bortført fra sitt hjem i Kenya og overlatt til sørsudanske sikkerhetsstyrker. Siden har det vært flere sammenstøt, og flere titall mennesker har mistet livet.

Borgerkrigen brøt ut for fire år siden, i desember 2013, da Salva Kiir anklaget tidligere visepresident Riek Machar for å prøve å gjennomføre statskupp. De to hadde vært i konflikt helt siden 1991, da Machar etablerte sin egen opprørsgruppe ved siden av Det sudanske folks frigjøringsbevegelse (SPLA), som Kiir var en del av.

Siden borgerkrigen brøt ut, har flere titusener av mennesker mistet livet. Nær fire millioner sørsudanere er blitt drevet på flukt, en million av dem til andre land.

Skal man tro FN, er situasjonen i landet prekær. 5,1 millioner mennesker opplever matmangel, og 1,5 millioner av dem står i fare for hungersnød. Krisen er ventet å forverre seg i mars.

I en tale til sikkerhetsrådet onsdag denne uken sa FN-ambassadør Haley at forsøket på å lette på lidelsene til befolkningen i Sør-Sudan mislyktes «ikke til tross for Sør-Sudans ledelse, men på grunn av den». Hun anklaget også Sør-Sudans ledere for å «ikke bare svikte deres folk, men også forråde dem».

Haley mener det er på høy tid å innføre våpenembargo mot landet og anmodet særlig statslederne i Kenya og Uganda om å legge press på Kiir.

Mange håpet at Kiir ville være en god arvtager etter tidligere opprørsleder John Garang, men Kiir har ikke levert. Sør-Sudan har vært i krig over 40 av de siste 60 årene, inkludert de fleste av årene siden landet fikk selvstendighet fra Sudan i 2011.

Den felles fronten sørsudanerne hadde på tvers av etniske linjer i kampen mot det sudanske lederskapet i Khartoum, er nå blitt til borgerkrig langs etniske linjer i en stat som mangler nasjonal identitet og fungerende institusjoner.

Haley har rett i at en våpenembargo mot Sør-Sudan er på høy tid.