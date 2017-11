Aftenposten mener: La oss leve av å klippe håret på hverandre uten vask

På rekordtid har billigkjeden Cutters fått fotfeste innenfor frisørnæringen. De klipper håret ditt på femten minutter, uten timebestilling og for 299 kroner. All administrasjon foregår via selvbetjente skjermer.

Konseptet er blitt populært blant dem som går til frisøren kun for å klippe seg. Kjeden med 180 ansatte tilbyr ikke farging, hårkur, striping eller andre avanserte hårbehandlinger – og vasker heller ikke kundenes hår.

Det er det siste som har fått NHO-organisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter til å reagere. De viser til hygieneforskriften for behandlingsyrker, som de ønsker å endre til et utvetydig påbud om at frisørsalonger skal tilby hårvask.

Direktør Anne Mari Halsen sier til Dagens Næringsliv at «presedensen i bransjen gjennom årtier har vært sånn at man ikke har vært i tvil: Hårvask er en naturlig og selvfølgelig del av en frisørbehandling».

Hygienen i frisørsalonger må naturligvis ivaretas, men det er ikke lett å henge med på at hårvask da må inngå i tilbudet. Skulle noen komme med så ekkelt hår at det simpelthen må vaskes, kan Cutters-frisørene avvise den aktuelle kunden.

Poenget med innovasjon er jo å nettopp å utfordre «presedensen i bransjen» om hva som anses «en naturlig og selvfølgelig del» av et tilbud. Så skal det sies at Halsen tidligere har presisert at «konseptet er ikke innovasjon, det er en rasering av frisørfaget».

Men vil kundene ha klipp uten hårvask, bør de få det.

NHO har nå tatt saken til Stortinget og driver aktiv lobbyvirksomhet overfor partiene der med sikte på å endre forskriften. Det minner om ren laugsvirksomhet fra en organisasjon som ellers er opptatt av forenklinger og fjerning av etableringshindre.

I DN er Frps Jan Steinar Engeli Johansen en fornuftens stemme blant ellers oppsiktsvekkende uklare politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet. «Det er ingen som går inn og påbyr bilverksteder å måtte ha lakkering,» sier han.

Det ville være trist om frisørbedriftene fikk gjennomslag. Nye ideer og konsepter innen en bransje vil nesten alltid bryte med etablerte forestillinger om hva tilbudet skal innebære. Da ligger det på politikerne ikke å gi etter for krav om statlig beskyttelse mot konkurranse.

Tjenesteyting er Norges viktigste næring målt både i verdiskaping og sysselsetting. Den kommer ikke til å bli mindre viktig i fremtiden.

Skal vi ha noe å leve av etter at oljen tar slutt, må vi i det minste kunne klippe håret til hverandre. Og dét uten å lage forskrifter som kveler innovative konkurrenter innen frisørbransjen.