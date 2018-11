I løpet av den siste uken har norske politikere rykket ut i sosiale medier to ganger for å ta avstand fra hets og rasisme.

Det skjedde først etter at Frp-politikeren Inger-Marie Ytterhorn var kritisk til at Aps Kamzy Gunaratnam skulle lede 17. mai-komiteen i Oslo.

«Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?» skrev Ytterhorn i en kommentar på Gunaratnams Facebook-side.

Mandag ble MDG-politikerne Lan Marie Berg og Eivind Trædal utsatt for hets i sosiale medier etter at de kunngjorde på Twitter at de venter barn.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», skrev en person i kommentarfeltet på Dagbladets Facebook-side, mens en annen «håper at den motbydelige kjerringa føder et barn som ikke kan sykle».

Episodene er et dystert bilde på hvor mye grums som finnes i sosiale medier, og hvordan grensene for hva folk føler det er akseptabel å si til hverandre, har flyttet seg. Å hetse et politikerpar som venter barn, vitner om en total mangel på folkeskikk og dømmekraft. I verste fall kan det skremme folk fra å gå inn i politikken. Ytterhorns melding kan kalles rasistisk fordi hun tilsynelatende mener at folk som ikke er etnisk norske, ikke er skikket til å ha enkelte offentlige verv. Men i stedet for å legge seg flat og beklage da hun ble konfrontert, forsvarte Ytterhorn budskapet.

Heldigvis har episodene også fått frem positive sider ved norsk politikk. Mens det i USA har utviklet seg en politisk supporterkultur der man helt automatisk forsvarer «sine egne» nærmest uansett hva de sier eller gjør, har Norge foreløpig ikke gått i den samme fellen. I løpet av de siste dagene har politikere fra Rødt til Frp tatt tydelig avstand fra hetsen og rasismen. Både Siv Jensen og Sylvi Listhaug kalte Ytterhorns uttalelser «grove og langt over streken».

Frp-lederen har også bedt dem som hetset Berg og Trædal, om å «lære seg folkeskikk».

Det er noe rituelt over at politikerne rykker ut på sosiale medier på denne måten. Men selv om det kan virke forgjeves, er det helt nødvendig. En illustrasjon på det er kommentarfeltene under Facebook-postene til Jensen og Listhaug, der langt fra alle er enige i behovet for å ta avstand når meningsmotstandere hetses.

At partiets profiler likevel er så tydelige, kan bidra til å opprettholde en form for felles forståelse av hva som er akseptabel oppførsel i Norge i dag, og hva som regnes som uakseptabelt. Det har stor verdi.