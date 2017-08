Aftenposten mener: Mer penger løser ikke alt – ikke engang i Norge

Under partilederdebatten mandag var det en passasje der Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) diskuterte problemet med at for mange unge menn sliter med å gjennomføre utdanning og få en fast plass i arbeidslivet.

Problemstillingen er ikke ny. Frafallet fra videregående har i mange år først og fremst handlet om unge menn. I perioder med økt arbeidsledighet, som Norge opplevde etter oljeprisfallet, øker bekymringen for at unge mennesker faller ut av arbeidsmarkedet for godt. Ingen er uenige i at det er et problem. Interessen for problemet svinger imidlertid. I gode tider er ikke interessen for denne gruppen spesielt stor. Mellom valg er den heller ikke veldig tydelig.

Nå er gruppen imidlertid umulig å komme utenom i politisk debatt. De individuelle konsekvensene av å bli gående utenfor et vanlig voksenliv er store. For en velferdsstat som skal bære store utfordringer knyttet til aldring, større medisinske muligheter og til omstilling og kompetanse, er dette et åpenbart problem.

Derfor skal Solberg og Støre diskutere det. Og de skal, som de gjorde mandag, konkurrere om hvem som tar problemet mest alvorlig og har de beste svarene. Men da Solberg snakket mandag og Støre avbrøt, var det ett poeng han ville ha inn: – Dette kommer til å koste, sa Støre.

Han sier det for å få frem at Regjeringen etter Aps mening prioriterer skattekutt fremfor velferd. Men det er forstemmende at en så viktig debatt reduseres til en kamp om hvem som bevilger mest penger. Her har det knapt skortet på penger og tiltak i nyere tid. Dette er et problem der mange løsninger er blitt forsøkt. Mer enn penger er det viktige nå hva man har tenkt å gjøre og hvordan det skiller seg fra alt som ikke har fungert til nå.

Mandag gjaldt det utenforskap. Men dette er et særnorsk trekk ved flere politiske debatter enn denne. Konkurransen står om hvem som lover mest penger, eller har brukt flest kroner, ikke om hvem som faktisk oppnår resultater. Velgerne, som skal stemme på partier som skal lose Norge inn i en periode med fortsatt omstilling og strammere budsjettrammer, må få høre om løsninger som krever mer kreativitet enn økte budsjetter. Det er et poeng i seg selv at ansvarlige politikere har tanker om det, og viser at de er opptatt av hva som virker og ikke virker.