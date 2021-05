Aftenposten mener: Det må ryddes videre i trafikkreglene

Ambisjonen bør være å få både sykler og elsparkesykler vekk fra fortauet.

Tirsdag trer nye regler for elsparkesykler i kraft. På høy tid, vil mange si.

Siden leiefirmaene etablerte seg i Norges største byer for et par somre siden, har det vært vill vest. Henslengte sparkesykler og uvøren kjøring har vist et klart behovet for regulering. Søndag varslet Aftenposten at det kan ligge an til nytt kaos til sommeren.

Fortsatt gjenstår mye når det gjelder mulighetene for å regulere utleievirksomheten. Endringene som innføres nå, dreier seg om trafikkreglene. Samferdselsdepartementet har blant annet laget nye skilt. Dermed kan det innføres parkeringsforbud og fartsgrense bare for elsparkesykler. Det blir også forbudt å kjøre med passasjer.

I samme slengen har samferdselsdepartementet endret reglene for «tilnærmet gangfart» når man passerer gående på fortau og gangvei.

Både elsparkesykler og sykler får nå en absolutt grense på 6 km/t i slike tilfeller.

Dette betyr i praksis at det vil være ulovlig å sykle forbi en som jogger på fortau eller gangvei. Uansett hvor god avstand man holder. Det kan umulig være hensikten.

Så kan man spørre i hvilken grad disse reglene blir håndhevet. Men det forsterker strengt tatt bare problemet. Trafikkreguleringen er rett og slett ikke god nok for ikke-bilister.

Samferdselsdepartementet har ifølge Syklistenes landsforening sagt at fartsgrensen på seks kilometer i timen ikke skal gjelde på gang- og sykkelvei. Samtidig er disse beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur, ifølge Veivesenet. Kjører man raskere, skal man bruke veibanen i stedet.

Men da en syklist gjorde nettopp det på Mosseveien, ble han dømt for å ha hindret trafikken. Høyesterett mente at han burde ha benyttet gang- og sykkelveien.

Behovet for klarere regler presser seg frem når nye transportformer kommer. Det er blitt mer krevende å ferdes blant elsparkesyklister, elsyklister, biler og gående i sentrumskjernene.

Flere ganger er det foreslått et generelt forbud mot sykling på fortauet. Norge og Island er visstnok de eneste landene i Europa som tillater voksne å sykle på fortauet.

Det er absolutt grunn til å se på saken igjen. Et forbud vil også gjelde for elsparkesykler.

Men da må det være trygt å sykle andre steder. Det må finnes tilstrekkelig med egne sykkelfelt i byene. Og der det ikke finnes, må Høyesterett og bilister akseptere sykler og elsparkesykler i veibanen.