Et svik mot de mest sårbare

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har varslet granskning.

Bekymringsmeldinger til barnevernet blir sendt inn med tungt hjerte. Da bør de helst komme frem.

08.06.2023 07:59

Det er mye man med god samvittighet kan bruke automatiske systemer til. For eksempel kan man lene seg tilbake og stole på at epostprogrammet besvarer henvendelser i ferien med beskjed om hvor man ellers er å få tak i hvis det haster. Man kan stole på at vekkerklokken på mobiltelefonen ringer når den skal. Alt slikt går fint.

Men bekymringsmeldinger til barnevernet? Der bør et levende menneske dobbeltsjekke fra tid til annen at meldingene kommer frem dit de skal. Kontroll og rutiner må sørge for at slike meldinger ikke blir borte i systemet.