Aftenposten mener: Av med uniformene på TV

Det er flott at fagmilitære bidrar til opplyst debatt. Men de bør droppe uniformene i Ukraina-diskusjoner på TV.

Oberstløytnant Tormod Heier bør få snakke på TV uten uniform.

Noen må gi dårlige tider et ansikt. Ikke minst på TV. Oberstløytnantene Tormod Heier, Palle Ydstebø og Geir Hågen Karlsen er blant ekspertene som har rykket inn på alle medieflater etter Espen Rostrup Nakstad, Bjørn Guldvog, Camilla Stoltenberg og de andre pandemisakkyndige.

Offiserene fra Forsvarets høgskole skal ha takk for at de stiller. De sprer kunnskap om en krise. Men de bør ikke pålegges å ha på seg uniform når de snakker. De hadde spart seg mye ubehag ved å opptre som frie akademikere i sivile klær. For det er frie akademikere de er, ikke offisielle talspersoner for Forsvaret. Men dette blir ikke uten videre forstått av alle TV-seere.

Oberstløytnant Heier har fått mye kritikk for å ha tatt feil om president Vladimir Putin og faren for et krigsutbrudd. Heier kritiserte også amerikansk etteretning for å hausse opp en krigsfrykt. Men det må være lov å ta feil. Heier var ikke alene om å tro at Putin var en rasjonell aktør som ville avstå fra å starte en storkrig.

Debatten om militære TV-eksperter skal opptre med uniform eller ikke har levd i mange land siden Gulfkrigen og det store gjennombruddet for TV-stasjonen CNN i 1991. Denne konflikten var den første som fikk døgnkontinuerlig TV-dekning verden over.

Selvsagt er det viktig å få militære vurderinger av utviklingen på slagmarken. Pensjonerte offiserer stiller gjerne opp, men mer sensitivt blir det med synsende uniformerte fra aktiv tjeneste.

Problemet bunner i det grunnleggende poenget med å bruke uniform. Uniformen skal bygge lagfølelse. Uniformen skal synliggjøre en profesjonsrolle og markere autoritet. Mangfold er av det gode i samfunnet, men akkurat uniformsbruk er eksplisitt rettet mot å tydeliggjøre rolle og funksjon fremfor enkeltmenneskets særtrekk.

For de uniformerte TV-ekspertene oppstår problemet der militærfaget møter politikken. Få vil la seg provosere av en oberstløytnant som orienterer om våpentyper, troppeforflytninger, konkrete angreps- og forsvarsstrategier.

Men samtaler om krigen vil naturlig dreie seg videre til det større sikkerhetspolitiske bildet. Frie forskere med offisersgrad må gjerne snakke også om hva som rører seg inni Putins hode, eller om hva ledere i Nato-land bør gjøre. Men det ryddigste og greieste for dem selv og andre vil være at de gjør det uten uniform. Lite går tapt med det, og misforståelsene blir færre.