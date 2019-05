Aftenposten mener: Frp kan være fornøyd med landsmøtet

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen vakte oppsikt med sin i overkant engasjerte tale under landsmøtefesten lørdag kveld, der hun plutselig utbrøt dette: - Det er bare å brette opp ermene, dundre ut, og knuse disse jævla sosialistene.

Selv om Jensens beklagelse dagen etter burde ha vært klarere, vil det være urimelig å henge seg for mye opp i en slik uttalelse under en fest. Frp-lederen og finansministeren lar seg rive med av stemningen en sjelden gang, men er i det store og hele seriøs og lite polariserende politiker.

Annerledes har det vært med Sylvi Listhaug, som kom til å dominere Frp-helgen. Det siste skyldtes delvis at statsminister Erna Solberg fredag - noe overraskende - tok henne inn i regjeringen igjen. Delvis skyldes det at Listhaug holdt en tale som i lengde og tematisk bredde lignet mye på en partileders. Dessuten ble hun valgt til nestleder.

Ingenting av dette er tilfeldig, selvsagt, for Listhaug bygges opp til å overta etter Jensen.

Listhaug la i talen hovedvekten på sitt nye ansvarsfelt som eldre- og folkehelseminister. Hun lover å kjempe for eldres kår og for at syke som ikke får hjelpen de trenger og har krav på, skal få den av helsevesenet. Særlig på det siste punktet er det mye å ta tak i.

Selv om man ser bort fra skandalen hun måtte gå av på, var Listhaug ingen suksess hverken som justisminister eller landbruksminister. Hun oppnådde lite, noe som delvis skyldtes hennes spisse og konfronterende stil.

Bør lykkes bedre

Listhaug bør lykkes bedre nå, både av hensyn til eldre og pleietrengende, til statsministeren som har vist henne ny tillit og til eget parti.

Partiledelsen led, ikke helt uventet, nederlag da landsmøtet vedtok at bompenger skal erstattes med penger fra oljefondet. Forslaget er helt urealistisk å få gjennomført, noe Listhaug advarte tydelig om i sin rolle som redaksjonskomiteens leder.

Partileder Jensen gikk heldigvis på talerstolen og gjorde det klart at Frp ikke vil prioritere dette punktet i regjeringsarbeidet.

Trolig fornøyd ledelse

Et forslag om å forby vindmøller på land ble nedstemt. Det kunne ellers ha skapt problemer.

Frp godtar at foreldreløse barn av IS-foreldre får komme til Norge, forutsatt at deres tilknytning til landet kan dokumenteres, men uten rett til familiegjenforening. Det er hardt, men som ventet av Frp.

Alt i alt er Frp-ledelsen trolig fornøyd med landsmøtet. Så er spørsmålet om det vil hjelpe på partiets magre meningsmålinger.