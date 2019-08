Fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo: Alle stiller seg bak et forslag om at Viken overtar styringen av – og Ruter driften av – hele rutesystemet for kollektivtrafikken i Viken-området fra staten ved Samferdselsdepartementet.

Forslaget kommer etter nok et år med sommerstenging og buss for tog.