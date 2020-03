0,25 prosent er en oppsiktsvekkende lav styringsrente. Og enda mer oppsiktsvekkende er det at den er blitt kuttet to ganger i løpet av bare en uke.

Fredag 13. mars, for litt over en uke siden, ble styringsrenten redusert fra 1,5 prosent til 1 prosent. I dagene etter ble det raskt klart at det ikke var nok. De negative økonomiske effektene av regjeringens inngripende tiltak for å bremse koronaviruset var simpelthen for store.