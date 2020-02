Aftenposten mener: Stryk pelsdyrbøndene med hårene

Venstre jublet da partiet for ett år siden fikk gjennomslag for nedleggelse av pelsdyrnæringen i Granavolden-plattformen. Rett før fellesferien i fjor vedtok Stortinget å gjennomføre avviklingen innen 2025.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot. Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland forklarte til NTB i etterkant at Arbeiderpartiet er for nedleggelse av pelsdyrnæringen, men likevel stemte mot, fordi «det er svakt av regjeringen at de ikke har evnet å lovfeste en rett til en anstendig erstatningsordning».