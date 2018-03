6,1 millioner mennesker er på flukt i landet.

5,6 millioner mennesker har flyktet ut av landet.

Like mange lever i en situasjon i landet som utgjør en trussel mot liv og helse.

Nesten 70 prosent av landets innbyggere lever i ekstrem fattigdom.

Nesten halvparten av flyktningbarna får ingen skolegang.

Når konflikten i Syria er på vei inn i sitt åttende år, er det disse menneskene verden må huske. Krigens store tapere befinner seg her, i Syrias befolkning. Tallene fra FNs høykommissær for flyktninger er blitt verre hvert eneste år siden 2011. Det er nesten ikke til å begripe at denne komplette tragedien har fått pågå så lenge.

BASSAM KHABIEH / X03669

Forklaringene er kjent, med stormakter og regionale aktører som har gjort Syria til en arena for en rekke andre konflikter. Lyspunktene har vært få i disse årene. De er blitt færre i takt med at nye land har kastet seg inn i konflikten.

Aftenposten mener: Russland har et stort ansvar i Syria

Verden reagerer som verden ofte gjør overfor langvarige konflikter. Frustrasjon over mangel på fremgang. Tretthet i møtet med bilder og historier som etter hvert fremstår som gjentagelse av et endeløst mareritt. Mange blir immune og hopper over nytt fra Syria. Det er forståelig, men det endrer ingenting.

I disse dager er det dramaet i Øst-Ghouta som har rystet verden. Både der og i andre områder i en kritisk situasjon sliter hjelpeorganisasjoner med å slippe til med nødhjelp. Mennesker hindres i å utøve sin soleklare rett til å flykte i sikkerhet. Det som måtte finnes av spilleregler i krig, brytes systematisk.

BASSAM KHABIEH / X03669

Landene rundt Syria – Libanon huser omtrent like mange flyktninger som hele Europa til sammen – tar et stort ansvar, og trenger mer hjelp i arbeidet med å ta det ansvaret. FNs flyktningkommissær er innstilt på å hjelpe mennesker tilbake til Syria når sikkerhetssituasjonen bedres, og folk vil tilbake. Muligheten svinner.

For hver dag som går kan verdenssamfunnet notere et nytt nederlag: Heller ikke i dag kom vi nærmere en løsning for menneskene i Syria. En av grunnene er at menneskene i Syria er glemt. Konflikten handler mer om interessene til Russland, Iran, Tyrkia, Saudi-Arabia, europeiske land og USA enn om menneskene i Syria, og alle dem som har flyktet fra Syria.

Konflikten vil aldri finne en løsning hvis menneskene fortsatt behandles som kjedelige, men nødvendige tap i en konflikt som for lengst sluttet å handle om dem. På denne triste 7-årsmarkeringen er det de som fortjener oppmerksomheten fra en verden som ikke kan tillate seg å bli immun mot deres tragedie.